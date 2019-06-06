Ученые назвали продукты, которые могут восстановить легкие курильщика

Примерно 600 курильщиков приняли участие в исследовании, проведенном группой американских ученых.

Как сообщается, курящие люди, регулярно употребляющие в пищу свежие яблоки и помидоры, являются гораздо более защищенными в плане разрушения легких.

Кроме того, их организм оказался крепче и в целом по сравнению с другими людьми, в чей рацион овощи и фрукты входили в незначительных долях.

По мнению исследователей, именно в помидорах и яблоках содержатся вещества, способные защищать не только легкие, но и весь организм от разного рода повреждений и воспалений.