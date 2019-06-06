Ученые назвали продукты, которые могут восстановить легкие курильщика

/ Мир
Просмотров: 251

Примерно 600 курильщиков приняли участие в исследовании, проведенном группой американских ученых.

Как сообщается, курящие люди, регулярно употребляющие в пищу свежие яблоки и помидоры, являются гораздо более защищенными в плане разрушения легких.


На белорусах испытали разработку «Сколково» по борьбе с храпом

Кроме того, их организм оказался крепче и в целом по сравнению с другими людьми, в чей рацион овощи и фрукты входили в незначительных долях.

По мнению исследователей, именно в помидорах и яблоках содержатся вещества, способные защищать не только легкие, но и весь организм от разного рода повреждений и воспалений.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курение помидоры яблоки США

Другие материалы на эту тему:

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Под небывалый урожай яблок освободят полки белорусских магазинов

Под небывалый урожай яблок освободят полки белорусских магазинов

«Выбросить жалко». Белорусы сдают яблоки сотнями килограммов

«Выбросить жалко». Белорусы сдают яблоки сотнями килограммов