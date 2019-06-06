В мире не так много документов из сохранившегося наследия Скорины, копий которых нет в Беларуси

В мире остались лишь единицы документов из сохранившегося наследия белорусского первопечатника Франциска Скорины, копий которых нет в Беларуси, заявил БелаПАН заместитель директора Национальной библиотеки по научной работе и издательской деятельности Алесь Суша.

Он сообщил, что во время работы над факсимильным 20-томником «Книжное наследие Франциска Скорины» сотрудники библиотеки получили «очень большое количество цифровых копий более 300 изданий Скорины — фрагментов и полных текстов». Электронные документы поступали из Великобритании, Германии, Литвы, Польши, России, Украины, Чехии.

«Сначала мы нашли, где хранятся оригиналы, оценили степень их сохранности, изучили их и затем работали над получением цифровых копий, — сказал Суша. — Многие библиотеки на наше обращение добровольно соглашались делать цифровые копии. Некоторые библиотеки не имели такой возможности, и тогда мы сами их оцифровывали, а после отдавали оригиналы и делились цифровыми копиями. Так было, например, с оригиналами 11 книг Скорины из Германии».

«Были варианты, когда мы чем-то менялись. Также была закупка за деньги спонсора, который финансировал проект по факсимильному восстановлению наследия Скорины, а также одна небольшая закупка за бюджетные деньги в рамках госпрограммы «Культура Беларуси» на 2011-2015 годы. Таким образом, копии большинства сохранившихся документов Скорины у нас уже есть, остались единицы, которые мы не учли», — отметил замдиректора библиотеки.

На пресс-конференции в марте 2017 года директор Национальной библиотеки Роман Мотульский сообщил, что в библиотеках, музеях и частных коллекциях мира сохранилось 520 экземпляров оригинальных книг, изданных Франциском Скориной.

По словам Мотульского, около двух третей этих книг находятся в различных учреждениях России. В Беларуси насчитывается 28 оригинальных изданий Скорины, из которых 10 хранятся в Национальной библиотеке, 18 — в коллекции «Белгазпромбанка». В Украине известно о 47 книгах, изданных белорусским первопечатником, крупные коллекции есть в Германии, Польше и Чехии.

Лучше всего изданные Скориной книги сохранились в Германии. Мотульский пояснил, что в этой преимущественно протестантской стране религиозные издания белорусского первопечатника не пользовались большим спросом.

«Книги, которыми очень часто пользуются, — зачитанные, порванные. А если это книги идеологического толка, как Библия, например, то они еще попадают в различные социальные и политические передряги и очень тяжело сохраняются. Однако, к примеру, в протестантских монастырях Германии эти книги никому вреда не чинили и пережили столетия на полках», — сказал директор библиотеки.