Канопацкая вновь пойдет в депутаты

Одна из двух оппозиционных депутатов Палаты представителей, член постоянной парламентской комиссии по экономической политике 42-летняя Анна Канопацкая намерена вновь баллотироваться в этот законодательный орган по Октябрьскому избирательному округу № 97 Минска.

«В рамках подготовки к предстоящей избирательной кампании начинаю формирование своей команды. Я прекрасно осознаю существующую практику проведения выборов в Беларуси, поэтому одной из основных задач моего участия в избирательных кампаниях является контроль за выборами с целью их честного, открытого и справедливого проведения в соответствии со стандартами ОБСЕ», — написала Канопацкая в социальной сети «Фейсбук».

Ее «избирательная команда» формируется из «доверенных лиц, членов инициативной группы по сбору подписей, выдвиженцев в состав участковых избирательных комиссий, наблюдателей и волонтеров». Присоединиться к команде может «любой ответственный гражданин». Участники команды «распределяются по функциональным группам, с каждой из которых будет проводиться оффлайн- и онлайн-обучение».

В конце своего сообщения Канопацкая дает ссылку на электронную анкету. В ней подчеркивается, что «каждый ответственный и активный гражданин может принять участие во время парламентских выборов в качестве наблюдателя, члена избирательной комиссии, сборщика подписей, организатора и участника предвыборных пикетов, дизайнера агитационных материалов, фотографа, видеооператора, стримера, а также других инициатив».

Сама депутат призывает: «Я жду в своей команде активных и ответственных граждан Беларуси, которые готовы позитивно менять свою страну, получить бесценный опыт участия в избирательной кампании в коллективе единомышленников и двигаться дальше, к следующим политическим вершинам вместе со мной!»

Канопацкая является членом Объединенной гражданской партии.

Второй оппозиционный депутат, 56-летний председатель «Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны» Елена Анисим (Столбцовский избирательный округ № 70) зимой нынешнего года заявила, что будет баллотироваться на пост президента.

Парламентские выборы пройдут осенью 2019 года, президентские — в 2020 году.