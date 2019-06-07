Теплая неустойчивая воздушная масса с юга Европы накрыла Беларусь

/ Общество
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Погоду седьмого июня в Беларуси будет теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы.

Фото pixabay.com

Днем, в основном в юго-западной части страны, пройдут дожди, местами ливни, а в отдельных регионах возможен град; прогремят грозы.

Ветер юго-восточный слабый, при грозах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +25..+31°С.

В столице дождь ожидается во второй половине дня. Вероятность грозы составляет 30-40%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +18..+21°С;
  • днем +28..+29°С;
  • вечером +24..+26°С.
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Тэги: погода

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