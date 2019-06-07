Теплая неустойчивая воздушная масса с юга Европы накрыла Беларусь
Погоду седьмого июня в Беларуси будет теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы.
Днем, в основном в юго-западной части страны, пройдут дожди, местами ливни, а в отдельных регионах возможен град; прогремят грозы.
Ветер юго-восточный слабый, при грозах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +25..+31°С.
В столице дождь ожидается во второй половине дня. Вероятность грозы составляет 30-40%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +18..+21°С;
- днем +28..+29°С;
- вечером +24..+26°С.