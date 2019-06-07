Напряженная ситуация с выездом из Беларуси сохраняется

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Среди участков границы Беларуси со странами Евросоюза лишь польское направление может похвастаться отсутствием очередей большегрузных автомобилей.

А двух других «колейки» большие, а на пунктах пропуска с Литвой даже огромные – здесь «загорает» более – 930 фур:

  • «Каменный Лог» – более 400;
  • «Привалка» – более 210;
  • «Бенякони» – более 180;
  • «Котловка» – более 140.

Более 330 грузовиков ожидает свою очередь на выезд в Латвию:

  • «Григоровщина» – более 180;
  • «Урбаны» – более 150.
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Тэги: очереди фур на границе