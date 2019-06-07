Напряженная ситуация с выездом из Беларуси сохраняется
Среди участков границы Беларуси со странами Евросоюза лишь польское направление может похвастаться отсутствием очередей большегрузных автомобилей.
А двух других «колейки» большие, а на пунктах пропуска с Литвой даже огромные – здесь «загорает» более – 930 фур:
- «Каменный Лог» – более 400;
- «Привалка» – более 210;
- «Бенякони» – более 180;
- «Котловка» – более 140.
Более 330 грузовиков ожидает свою очередь на выезд в Латвию:
- «Григоровщина» – более 180;
- «Урбаны» – более 150.