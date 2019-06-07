Напряженная ситуация с выездом из Беларуси сохраняется

Среди участков границы Беларуси со странами Евросоюза лишь польское направление может похвастаться отсутствием очередей большегрузных автомобилей.

А двух других «колейки» большие, а на пунктах пропуска с Литвой даже огромные – здесь «загорает» более – 930 фур:

«Каменный Лог» – более 400;

«Привалка» – более 210;

«Бенякони» – более 180;

«Котловка» – более 140.

Более 330 грузовиков ожидает свою очередь на выезд в Латвию: