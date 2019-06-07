На Гродненщине из-за молний горели баня и два сарая
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Грозовой фронт, прошедший вчера днем по Гродненской области, натворил дел.
По информации местных спасателей, в течение двадцати минут молнии поразили хозяйственные постройки в поселке Мельново (Свислочский район) и деревне Павлюшки (Берестовицкий район).
В первом случае повреждены стены и имущество, во втором – кровля и немного перекрытие.
А в Свислочи из-за ударившей молнии загорелась частная баня. Хозяевам придется теперь менять кровлю.