На Гродненщине из-за молний горели баня и два сарая

Грозовой фронт, прошедший вчера днем по Гродненской области, натворил дел.

По информации местных спасателей, в течение двадцати минут молнии поразили хозяйственные постройки в поселке Мельново (Свислочский район) и деревне Павлюшки (Берестовицкий район).

В первом случае повреждены стены и имущество, во втором – кровля и немного перекрытие.

А в Свислочи из-за ударившей молнии загорелась частная баня. Хозяевам придется теперь менять кровлю.