Кубок Стэнли. «Сент-Луис» обыграл «Бостон» и находится в шаге от трофея

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В Бостоне прошел пятый матч финальной серии Кубка Стэнли. Викторию одержали «блюзмены», которые теперь находятся в шаге от первого трофея в своей истории.

Викторию «Сент-Луису» принесли точные броски О'Райлли (20:55) и Перрона (50:36). Гол престижа на счету «медведя» Дебраска (53:32).

Счет в серии стал 3:2 в пользу «блюзменов».

Шестая встреча пройдет десятого июня в Сэнт-Луисе.

Напомним, у лидера финальной гонки еще ни одного Кубка Стэнли (клуб четырежды проигрывал финалы – 1968-1970). А вот у «Бостона» шесть трофеев (1929, 1939, 1941, 1970, 1972, 2011).
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Тэги: НХЛ Кубок Стэнли Город: Бостон

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