«Буду всех убивать, город заминирован». В Петербурге разыскивают белоруса

/ Происшествия
Просмотров: 412

40-летний гражданин Беларуси попал в поле зрения правоохранителей Санкт-Петербурга, после того, как позвонил и пригрозил убийствами и взрывами.


Стали известны подробности «минирования» аэропорта, отеля и вокзала в Минске

Как стало известно, на телефон 53-летнего жителя Пушкина позвонил неизвестный. Он сообщил, что «будет всех убивать, и что город заминирован».

За короткое время местная полиция установила владельца телефона, с которого поступил звонок. Им оказался гражданин Беларуси.

В настоящее время устанавливается местонахождения нашего соотечественника и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет konkretno.ru.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лжеминирование Город: Санкт-Петербург