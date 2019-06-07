«Буду всех убивать, город заминирован». В Петербурге разыскивают белоруса

40-летний гражданин Беларуси попал в поле зрения правоохранителей Санкт-Петербурга, после того, как позвонил и пригрозил убийствами и взрывами.

Как стало известно, на телефон 53-летнего жителя Пушкина позвонил неизвестный. Он сообщил, что «будет всех убивать, и что город заминирован».

За короткое время местная полиция установила владельца телефона, с которого поступил звонок. Им оказался гражданин Беларуси.