В Беларуси неизвестный сорвал джекпот в 1,9 млн долларов

В четверг, шестого июня, состоялся розыгрыш тиража №703 лотереи «Спортлото 6 из 49». Один из участников розыгрыша сорвал очень солидный куш.

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Всего в этот раз оказалось 732 победителя:

три числа угадали 684 участника (выигрыш каждого составил 2,5 рубля);

четыре числа – 45 (198,93 руб);

пять чисел – 2 (4475,92 руб);

шесть чисел – 1 (3973640 руб).

Имя счастливчика, выигравшего почти 1,9 млн долларов (по нынешнему курсу), не разглашается.