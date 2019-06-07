В Беларуси неизвестный сорвал джекпот в 1,9 млн долларов

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В четверг, шестого июня, состоялся розыгрыш тиража №703 лотереи «Спортлото 6 из 49». Один из участников розыгрыша сорвал очень солидный куш.

Фото pixabay.com

Всего в этот раз оказалось 732 победителя:

  • три числа угадали 684 участника (выигрыш каждого составил 2,5 рубля);
  • четыре числа – 45 (198,93 руб);
  • пять чисел – 2 (4475,92 руб);
  • шесть чисел – 1 (3973640 руб).

Имя счастливчика, выигравшего почти 1,9 млн долларов (по нынешнему курсу), не разглашается. 
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Тэги: лотерея спортлото

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