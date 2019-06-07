В Беларуси неизвестный сорвал джекпот в 1,9 млн долларов
В четверг, шестого июня, состоялся розыгрыш тиража №703 лотереи «Спортлото 6 из 49». Один из участников розыгрыша сорвал очень солидный куш.
Всего в этот раз оказалось 732 победителя:
- три числа угадали 684 участника (выигрыш каждого составил 2,5 рубля);
- четыре числа – 45 (198,93 руб);
- пять чисел – 2 (4475,92 руб);
- шесть чисел – 1 (3973640 руб).
Имя счастливчика, выигравшего почти 1,9 млн долларов (по нынешнему курсу), не разглашается.