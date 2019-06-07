Белорус Максим Недосеков занял 3-е место на этапе «Бриллиантовой лиги»

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков занял 3-е место на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги», который прошел в Риме.

Фото из архива БФЛА

Наш спортсмен показал результат 2,28 метра и по количеству попыток уступил 2-е место сирийцу Махду Эддину Газалю.

Победителем соревнований стал украинец Богдан Бондаренко – его результат 2,31 метра.

Напомним, в конце мая на третьем этапе в Стокгольме белоруска Алена Дубицкая выиграла состязания в толкании ядра, а Ирина Жук заняла 3-е место в прыжках с шестом.