Белорус Максим Недосеков занял 3-е место на этапе «Бриллиантовой лиги»

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Белорусский легкоатлет Максим Недосеков занял 3-е место на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги», который прошел в Риме.

Фото из архива БФЛА

Наш спортсмен показал результат 2,28 метра и по количеству попыток уступил 2-е место сирийцу Махду Эддину Газалю.

Победителем соревнований стал украинец Богдан Бондаренко – его результат 2,31 метра.

Напомним, в конце мая на третьем этапе в Стокгольме белоруска Алена Дубицкая выиграла состязания в толкании ядра, а Ирина Жук заняла 3-е место в прыжках с шестом.
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Тэги: легкая атлетика Бриллиантовая лига Персона: Максим Недосеков Город: Рим

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