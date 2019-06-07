ЗВР превысили 8 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили 8 млрд 90 млн долларов. По информации Национального банка, это максимальное значение за последние шесть лет (с мая 2013-го).

«За май 2019 года золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн долларов (на 6,9%) после роста в апреле 2019 года на 322,7 млн долларов (на 4,5%)», — сообщает регулятор.

Увеличению уровня резервов в мае способствовали несколько факторов, в том числе поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком валютных облигаций.

Кроме этого, росту резервов способствовало поступление валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты регулятором на внутреннем рынке.

«В мае 2019 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 140 млн долларов США», — отмечает Национальный банк.

Основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год предполагают, что объем золотовалютных резервов Беларуси, несмотря на выплаты по долгам, должен составить к концу года не менее 7,1 млрд долларов.

Согласно обновленным данным Министерства финансов, в 2019 году платежи Беларуси по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов. По сведениям БелаПАН, в 2019 году Нацбанк планировал выплатить по своим обязательствам 1,1 млрд долларов.

В 2020 году, как ожидает Минфин, платежи по госдолгу могут составить 3,63 млрд долларов, в 2021-м — 3,28 млрд долларов, в 2022-м — 3,46 млрд долларов, а в 2023-м — 3,83 млрд долларов. После этого, согласно официальному прогнозу властей, платежи по госдолгу снизятся до 2,53 млрд долларов в 2024 году и 2,35 млрд в 2025-м.