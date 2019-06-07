Два оршанца решили заняться медовым бизнесом, украв восемь ульев с пчелами

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В отношении двух оршанцев открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 УК (Кража), санкции которой предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в милиции, криминальная идея принадлежала 19-летнему парню, который заприметил в одной глухой деревне пасеку. В свои планы он посвятил 23-летнего приятеля, который решил войти в бизнес.

Сначала за две «ходки» они украли восемь ульев для родителя идеи. В третий раз компаньоны решили утащить несколько «пчелиных домиков» для второго бизнесмена.

Однако в этот раз попытка обернулась провалом – милиция взяла их на горячем.

По данным милиции, похищенное оценили в 2 тыс. рублей.
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Тэги: кража пчеловодство Город: Орша

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