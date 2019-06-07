На крыльце Гомельского облисполкома мужчина пытался вскрыть себе вены

Неизвестный мужчина пытался порезать вены на крыльце Гомельского облисполкома.

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова, 7 июня примерно в 10:10 дежурные милиционеры исполкома заметили, что на крыльце здания сидит человек и раскачивается. Увидев следы крови на крыльце, они вызвали милицию и скорую помощь.

По внешним признакам, мужчина был в неадекватном состоянии, отметила пресс-секретарь.

По предварительной информации медиков, он находился в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Оказал сопротивление медикам и милиции. Его увезли в медучреждение, сообщила Рябикова.