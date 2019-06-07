Мясникович назвал Польшу важным и перспективным партнером Беларуси

Беларусь рассматривает Польшу как важного и перспективного партнера в Евросоюзе, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович 7 июня в Минске на XXII белорусско-польском экономическом форуме «Добрососедство».

«Польша — важный и перспективный партнер в Евросоюзе. Между нашими странами активизировался политический диалог, в том числе межпарламентский. Расширяются межправительственные контакты», — подчеркнул он.

По словам Мясниковича, в 2018 году взаимный товарооборот значительно вырос и достиг 2,5 млрд долларов. В Беларуси работают более 300 организаций с польским капиталом, объем польских инвестиций за прошлый год составил около 450 млн долларов.

Польша, подчеркнул спикер, занимает шестое место по взаимному товарообороту. «Мы открыты, заинтересованы в привлечении польских инвестиций, не только от всемирно известных компаний, но и среднего и малого бизнеса», — добавил председатель верхней палаты белорусского парламента.

По мнению Мясниковича, странам необходимо активнее сотрудничать в сфере науки, инноваций и информационных технологий. Он подчеркнул важность развития контактов между молодежью в этих сферах, однако «на паритетной основе, без вымывания мозгов».

Общеевропейскую ценность, по мнению спикера, имеет белорусско-польское сотрудничество в области истории, охраны окружающей среды и водных ресурсов, а также трансграничное сотрудничество.

По его словам, 6 июня в Гродно на встрече с маршалом сената Польши Станиславом Карчевским были обсуждены новые трансграничные проекты в сфере транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной и автомобильной.

В свою очередь Карчевски на форуме высказал надежду, что Польша в ближайшие годы станет для Беларуси «не шестым, не пятым и не четвертым торговым партнером, а будет на третьем месте».