Лукашенко: я поддержал всё, что просили НПЗ

/ Экономика
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По словам Александра Лукашенко, всё, что просили от него правительство и нефтеперерабатывающие заводы для модернизации «Нафтана» и Мозырского НПЗ, было поддержано в полном объеме.

Фото пресс-службы президента

Он напомнил, что остро стоявшие ранее вопросы обеспечения финансирования модернизации этих предприятий сегодня решены, и теперь все зависит от руководства заводов.

«Важна суть. А суть — это окончание модернизации. Сейчас мы имеем чуть ли не 20% мазута при переработке нефти, поэтому поставили задачу, чтобы этих “отходов” (мазут — не такие отходы еще) было минимум. Когда мы здесь закончим модернизацию, будет всего 3-4% остатков. Вот и весь разговор, если говорить о топливе», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
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Тэги: Нафтан Мозырский НПЗ нефтепереработка Персона: Александр Лукашенко

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