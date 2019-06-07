Лукашенко: работа НПЗ — это один из довольно серьезных факторов существования государства

Александр Лукашенко считает нефтепереработку одним из существенных факторов независимости Беларуси. Об этом глава государства заявил 7 июня в Новополоцке во время совещания по проблемам нефтеперерабатывающей отрасли.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Я не скажу уж, что суверенитет и независимость нашего государства напрямую и только зависят от работы НПЗ, но это один из факторов, довольно серьезных факторов существования экономики нашего государства; читай — белорусского государства в целом. Нет экономики — не государства», — заявил Лукашенко.

Сегодня президент посетил нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». В частности, Лукашенко посетил операторскую установку первичной переработки нефти АТ-8.

Как заявляют на «Нафтане», данная установка уникальна своей схемой переработки нефти. Аналогичных установок на постсоветском пространстве больше нет.