Лукашенко: работа НПЗ — это один из довольно серьезных факторов существования государства

/ Экономика
Просмотров: 371

Александр Лукашенко считает нефтепереработку одним из существенных факторов независимости Беларуси. Об этом глава государства заявил 7 июня в Новополоцке во время совещания по проблемам нефтеперерабатывающей отрасли.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Я не скажу уж, что суверенитет и независимость нашего государства напрямую и только зависят от работы НПЗ, но это один из факторов, довольно серьезных факторов существования экономики нашего государства; читай — белорусского государства в целом. Нет экономики — не государства», — заявил Лукашенко.

Лукашенко: я поддержал всё, что просили НПЗ

Сегодня президент посетил нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». В частности, Лукашенко посетил операторскую установку первичной переработки нефти АТ-8.

Как заявляют на «Нафтане», данная установка уникальна своей схемой переработки нефти. Аналогичных установок на постсоветском пространстве больше нет.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нефтепереработка суверенитет Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Сколько Россия заплатит Беларуси компенсации за ущерб от грязной нефти

Сколько Россия заплатит Беларуси компенсации за ущерб от грязной нефти

Сотни миллионов. Лукашенко прикинул ущерб от поставок грязной нефти

Сотни миллионов. Лукашенко прикинул ущерб от поставок грязной нефти

«По факту становимся беднее». Работникам нефтезаводов урезали премии и бонусы

«По факту становимся беднее». Работникам нефтезаводов урезали премии и бонусы

Нефтяной бум в Беларуси закончился

Нефтяной бум в Беларуси закончился