Мужчину, резавшего вены на крыльце Гомельского облисполкома, отправят в психбольницу

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Жизни мужчины, который утром 7 июня резал вены на крыльце Гомельского облисполкома, ничего не угрожает.

Фото pixabay.com

Как сообщили БелаПАН в Гомельской областной больнице, куда был доставлен пострадавший, он нанес себе канцелярским ножом неглубокие повреждения обоих предплечий. Такие действия называют парасуицидом — когда человек демонстративно наносит себе раны.

В областной больнице мужчине промыли и зашили раны, он получил консультацию психиатра. Ожидается, что пациента переведут на лечение в психиатрическую больницу.

УВД Гомельского облисполкома сообщает, что установлена личность мужчины — это 34-летний житель Гомельского района.

Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, был судим за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотических средств.
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Тэги: попытка суицида Город: Гомель

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