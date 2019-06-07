В Гомельском районе умерла беременная женщина

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Следственные органы проводят проверку по факту смерти 40-летней беременной женщины.

Прибыв по месту вызова в деревню Михальки, бригада «скорой» обнаружила в доме женщину без признаков жизни. Помочь ей уже было невозможно – врач констатировал смерть.

На данный момент известно, что сельчанка находилась примерно на 6-7 месяце беременности. Она состояла на учете в гинекологии.

По информации Следственного комитета, женщина умерла в пять утра (по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер).
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Тэги: беременность Город: Гомель

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