Верховная Рада упростила получение гражданства иностранным добровольцам на Донбассе

Верховная Рада упростила получение украинского гражданства иностранцам, которые участвовали в боевых действиях на востоке на стороне Украины.

Фото: Национальный Корпус / Twitter

За соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов, соообщает NV.ua .

Председатель Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря рассказал, что этим законом лицам, воевавших за независимость Украины, предоставляется право получить гражданство Украины и обезопасить их от выдачи другим странам.

«К сожалению, существует практика, когда они могут быть выданы или попасть на территорию страны-агрессора. Чтобы этого не произошло, подготовлено такой законопроект, который имеет право предоставить таким гражданам получить гражданство Украины, а также обезопасить их от необоснованной выдачи в те страны, которые не являются дружественными Украине», — отметил Немыря.

Для иностранцев-добровольцев отменяется требование непрерывного проживания на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет, а также необходимость владения украинским языком.

Доказательством участия иностранца в защите территориальной целостности является справка Министерства обороны, Министерства внутренних дел или командира подразделения, задействованного в проведении антитеррористической операции, а также решение суда, которым установлен факт участия иностранца в защите территориальной целостности Украины.

Перед принятием документа под стенами парламента прошла акция протеста Национального корпуса. Около сотни представителей собралось под стенами парламента. К акции присоединились военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях на востоке Украины от 2014 года.