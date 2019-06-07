На некоторых улицах Минска введут временное ограничение движения

Мера касается участков по улицам Чюрлёниса, Городской Вал и Каролинскому проезду.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, временное ограничение всех видов транспорта, кроме аккредитованного Дирекцией Евроигр, вводится:

с 10 июня по 2 июля по ул. Чюрлёниса на участке от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского и по проезду Каролинскому от ул. Чюрлёниса до местного проезда к «Деревне спортсменов»;

с 17 июня по 3 июля по ул. Городской Вал на участке от ул. Немига до проспекта Независимости.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Иностранцы купили до 15% билетов.