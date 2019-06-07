Видеофакт. Водитель «Фольксвагена» удирал от ГАИ в Смолевичском районе

Днем 6 июня внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль Volkswagen Golf красного цвета, у которого не было переднего крыла. Водитель на требования сотрудников остановиться не отреагировал и продолжил движение, резко увеличивая скорость.

По сообщению УВД Миноблисполкома, спустя 500 метров из машины выпрыгнули два пассажира. Пока автомобиль стоял и из него выбирался мужчина, госавтоинспектор попытался вытащить ключи из замка зажигания. Однако нетрезвый водитель продолжил движение, сбросив сотрудника ГАИ на ходу.

Примерно через километр водитель съехал в правый кювет. После чего выбрался из машины через открытое окно и попытался скрыться от правоохранителей.

Задержанным оказался 26-летний житель деревни Заречье. Его отправили на 15 суток в изолятор временного содержания.