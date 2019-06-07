Саундтрек к сериалу «Чернобыль» исполнил львовский хор

Как рассказал художественный руководитель хора Гомін Руслан Ляшенко, у коллектива был всего час, чтобы сделать запись песни под названием «Вечная память».

«Около двух месяцев назад к нам обратился художественный руководитель ансамбля Львовской филармонии Андрей Яськов, с которым связались американские коллеги. Сериал уже был на этапе производства и продюсерам нужен был мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию», — цитирует Ляшенко сайт Yabl .

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