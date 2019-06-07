В Минске впервые пройдет конференция УЕФА

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Мероприятие с участием более 200 специалистов из десятков стран пройдет с 10 по 14 июня.

В Минск прибудут представители 55 государств-членов УЕФА и сотрудники ФИФА. Среди гостей будет и легендарный форвард сборной Испании и мадридского «Реала» Рауль, сообщает агентство «Минск-Новости» в ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Основной темой конференции станет развитие школьного футбола. Участники обсудят перспективы расширения клубов массового и детско-юношеского футбола, а также изучат возможности формирования качественного тренерского образования.

Белорусской федерации футбола удалось получить финансовую и техническую помощь от УЕФА на развитие долгосрочных комплексных проектов.
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Тэги: УЕФА Беларусь Большой футбол Персона: Рауль Город: Минск

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