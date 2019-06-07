Ученые назвали новую норму ежедневной ходьбы

Оказалось, что суточный лимит можно уменьшить до 4,4 тысяч шагов.

Группа ученых из Brigham and Women's Hospital в Бостоне вычислила новый суточный лимит для пеших прогулок, сообщает MedikForum .

Это количество шагов уменьшит вероятность преждевременной смерти на более чем 40 процентов. При этом, если количество шагов увеличить до 7,5 тысяч, риски более ранней кончины снизятся еще больше.

Таким образом, ученым удалось опровергнуть критическую необходимость установленного до этого лимита в 10 тысяч шагов.

В ходе своего исследования авторы в течение 4 лет вели наблюдения за группой, в которую входило 16,7 тысяч женщин в возрасте от 62 до 101 года. Все они носили на руке специальные браслеты, которые фиксировали количество пройденных шагов.