Украинская молодежка впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу

/ Спорт
Просмотров: 81

Сборная Украины U-20 победила в 1/8 финала сверстников из Панамы со счетом 4:1, а в 1/4 — из Колумбии.

Единственный гол в четвертьфинале забил на 12-й минуте Даниил Сикан. Он воспитывался сперва в Житомире, в 2015 году перебрался в академию львовских «Карпат». В январе 2019-го донецкий «Шахтер» объявил о подписании трехлетнего контракта с футболистом.

В полуфинале сборная Украины сыграет с победителем пары Италия — Мали, которые определят сильнейшего 7 июня.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: сборная Украины молодежная сборная футбол Персона: Даниил Сикан

Другие материалы на эту тему:

На футбольном чемпионате мира по-прежнему правит Европа

На футбольном чемпионате мира по-прежнему правит Европа

Сборная Беларуси по футболу поехала в Москву на чемпионат мира. Среди артистов

Сборная Беларуси по футболу поехала в Москву на чемпионат мира. Среди артистов

«Реал» снова на вершине. И спускаться не помышляет

«Реал» снова на вершине. И спускаться не помышляет

Оперативная съемка: встреча подозреваемых в организации договорных матчей

Оперативная съемка: встреча подозреваемых в организации договорных матчей