Украинская молодежка впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Украины U-20 победила в 1/8 финала сверстников из Панамы со счетом 4:1, а в 1/4 — из Колумбии.

Единственный гол в четвертьфинале забил на 12-й минуте Даниил Сикан. Он воспитывался сперва в Житомире, в 2015 году перебрался в академию львовских «Карпат». В январе 2019-го донецкий «Шахтер» объявил о подписании трехлетнего контракта с футболистом.

В полуфинале сборная Украины сыграет с победителем пары Италия — Мали, которые определят сильнейшего 7 июня.