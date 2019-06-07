Фотофакт. В Минске установили скульптуру Осипа Цадкина «Носитель даров»

6 июня в сквере на улице Притыцкого, 60/2, у главного офиса «Белгазпромбанка», состоялось торжественное открытие скульптуры Осипа Цадкина «Носитель даров».

Сквер ровно на день превратился в Place de la Zadkine — площадь имени известного скульптора, где состоялся арт-праздник для минчан и гостей столицы.

На протяжении многих лет «Белгазпромбанк» занимается возвращением культурных ценностей в Беларусь.

«Открытие скульптуры Осипа Цадкина является продолжением задач более глобального нашего проекта: “Арт-Беларусь”, — отметил председатель правления “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико. — Впервые работа мировой знаменитости белорусского происхождения представлена в Минске. Я не хочу сказать, что у нас нет достойных скульптурных композиций, памятников. Безусловно, они есть. Но мы хотели сделать еще одну точку городского пространства, где можно приятно и интересно провести время».

Для минчан в день открытия скульптуры организаторы подготовили яркий арт-праздник «Площадь Цадкина». Гостей развлекали ходулисты, жонглеры и мимы, а на фуд-котрах каждый мог попробовать блюда французской кухни.

Мелодии уличных музыкантов передавали настроение парижского бульвара с его неповторимым шармом и тонкой эстетикой. Музыкальную программу праздника открыл скрипач Карен Карапетян. Продолжили музыкальный вечер белорусская певица Сандра и франкоязычная поп-группа Parade of Planets. Завершила праздник Светлана Бень-Залесская с авторскими песнями на французском и русском языках.

Финальной точкой вечера стал фейерверк.

Открытие скульптуры посетили главы зарубежных дипломатических миссий и руководство города, VIP-клиенты банка, представители творческой интеллигенции.

Фото предоставлены Terra Group Special Projects