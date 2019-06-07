Лукашенко утвердил меры по совершенствованию строительной деятельности

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Александр Лукашенко подписал соответствующий указ № 222.

Документом корректируется указ № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» от 14 января 2014 года, уточнили в пресс-службе президента.

Устанавливается, что заказчики, которые строят жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда или надстраивают такие помещения на мансардных этажах существующих жилых домов, освобождаются от уплаты компенсации в счет усредненной нормы сноса.

В соответствии с указом, средства компенсации в счет усредненной нормы сноса, поступающие в местные бюджеты, будут использоваться не только для строительства жилья для граждан, переселяемых из сносимых жилых домов, но и на возведение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в микрорайонах многоэтажной жилой застройки.


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Кроме того, изменяется состав документов, необходимых для организации аукционов по продаже земельных участков для размещения объектов пятого класса сложности в средних, малых городах и сельской местности. Из перечня исключаются градостроительные паспорта.

Аналогичный подход в названных населенных пунктах устанавливается в отношении земельных участков, которые предназначены для строительства объектов по инвестиционным договорам, заключенным с Беларусью.
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Тэги: строительная отрасль строительство инвестдоговор указ президента Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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