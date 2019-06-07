Жительницу Осиповичского района будут судить за брошенную в дочь кружку

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Прокурор Осиповичского района возбудил в отношении сельчанки уголовное дело по факту причинения травм 11-летней дочери.

По версии следствия, вечером 1 февраля в деревне Ясень пьяная мать во время ссоры схватила девочку за плечо и предплечье и стала трясти. После этого она умышленно бросила в голову дочери керамическую кружку, причинив ей легкие телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении матери возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание от штрафа до 2 лет ограничения свободы.
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Тэги: бытовое насилие Генпрокуратура Город: Осиповичи

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