Жительницу Осиповичского района будут судить за брошенную в дочь кружку

Прокурор Осиповичского района возбудил в отношении сельчанки уголовное дело по факту причинения травм 11-летней дочери.

По версии следствия, вечером 1 февраля в деревне Ясень пьяная мать во время ссоры схватила девочку за плечо и предплечье и стала трясти. После этого она умышленно бросила в голову дочери керамическую кружку, причинив ей легкие телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении матери возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание от штрафа до 2 лет ограничения свободы.