«Нужна помощь от худых и красивых». Посольство РФ просит минских студентов раздавать триколоры?

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Посольство РФ в Минске ищет волонтеров для работы на площади Свободы в эту субботу, 8 июня, когда в Верхнем городе пройдет День многонациональной России. Переписку в одной из студенческих групп, где говорится о поиске волонтеров, опубликовал telegram-канал NEXTA.

Судя по опубликованным скриншотам переписки, для работы на Дне России нужны 13 девушек и пять парней — худых и красивых. Девушки будут раздавать флажки России, а парни — сушки и конфеты. Костюмы им обещают выдать.
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Тэги: День России Город: Минск

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