Ночь на МКС будет стоить 35 тысяч долларов

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С 2020 года NASA собирается открыть Международную космическую станцию для туристов.

Заместитель директора МКС Робинн Гейтс заявил, что в год будет до двух коротких частных миссий, сообщает Би-би-си.

NASA планирует разрешить туристам находиться на МКС до 30 дней, их должны будут перевозить американские космические корабли.

Нести ответственность за определение состава экипажа и обеспечение того, чтобы частные астронавты отвечали медицинским требованиям и прошли необходимую тренировку для космического полета, будут частные коммерческие организации.
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Тэги: МКС NASA Персона: Робинн Гейтс

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