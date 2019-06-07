Ночь на МКС будет стоить 35 тысяч долларов

С 2020 года NASA собирается открыть Международную космическую станцию для туристов.

Заместитель директора МКС Робинн Гейтс заявил, что в год будет до двух коротких частных миссий, сообщает Би-би-си .

NASA планирует разрешить туристам находиться на МКС до 30 дней, их должны будут перевозить американские космические корабли.

Нести ответственность за определение состава экипажа и обеспечение того, чтобы частные астронавты отвечали медицинским требованиям и прошли необходимую тренировку для космического полета, будут частные коммерческие организации.