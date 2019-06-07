Ночь на МКС будет стоить 35 тысяч долларов
С 2020 года NASA собирается открыть Международную космическую станцию для туристов.
Заместитель директора МКС Робинн Гейтс заявил, что в год будет до двух коротких частных миссий, сообщает
NASA планирует разрешить туристам находиться на МКС до 30 дней, их должны будут перевозить американские космические корабли.
Нести ответственность за определение состава экипажа и обеспечение того, чтобы частные астронавты отвечали медицинским требованиям и прошли необходимую тренировку для космического полета, будут частные коммерческие организации.