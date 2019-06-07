В Бресте открыли огромный Дом правосудия за 15 млн долларов

В новое здание переселились четыре суда: Ленинского и Московского районов Бреста, Брестского района и Брестский областной суд.

Новое четырехэтажное здание площадью 16 тысяч квадратных метров строили шесть лет, сообщили в эфире «Беларусь 1». Это один из самых больших Домов правосудия в стране. Больше только новое здание Верховного суда.

В новом здании будут работать 176 сотрудников, 52 них судьи. В Доме правосудия 25 судебных залов, в которых может поместиться более 700 человек.

Здание суда Брестского района, которое находится на пересечении улиц Буденного и Карла Маркса, продали. Скорее всего, там обустроят офисы. Другое освободившееся здание по улице Леваневского планируют отдать под музей. Что будет с постройкой областного суда, которая находится на улице Советских Пограничников пока неизвестно.