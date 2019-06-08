Погода на субботу: жара, ливни, грозы
Теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы сегодня будет формировать погоду на территории Беларуси.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы (местами – ливни, град).
Ветер юго-восточный, южный слабый, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +26..+31°C.
В столице дождь ожидается во второй половине дня, не исключена гроза. Температура воздуха:
- утром +16..+18°C;
- днем +29°C;
- вечером +23..+25°C.