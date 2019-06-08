Погода на субботу: жара, ливни, грозы

Теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы сегодня будет формировать погоду на территории Беларуси.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы (местами – ливни, град).

Ветер юго-восточный, южный слабый, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +26..+31°C.

В столице дождь ожидается во второй половине дня, не исключена гроза. Температура воздуха: