Погода на субботу: жара, ливни, грозы

/ Общество
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Теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы сегодня будет формировать погоду на территории Беларуси.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы (местами – ливни, град).

Ветер юго-восточный, южный слабый, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +26..+31°C.

В столице дождь ожидается во второй половине дня, не исключена гроза. Температура воздуха:

  • утром +16..+18°C;
  • днем +29°C;
  • вечером +23..+25°C.
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Тэги: погода

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