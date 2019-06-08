Тренер сборной Германии исключает недооценку белорусов в предстоящем матче отбора на ЧЕ-2020

Недооценка сборной Беларуси в отборочном матче футбольного Евро-2020 исключена, заявил ассистент главного тренера команды Германии Маркус Зорг на пресс-конференции в Минске 7 июня, отвечая на вопросы БелаПАН.

По его словам, игрокам должно быть все равно, против кого выходить на поле. В то же время Зорг допустил, что его футболисты не сразу включатся в игру. «Белорусский чемпионат идет полным ходом, а у нас сезон отпусков, и на сборе нужно было восстанавливать кондиции до требуемого уровня. Кроме того, после двух неудачных стартовых матчей соперник в первой домашней встрече постарается порадовать своих болельщиков», — сказал тренер, который заменяет травмированного упавшей гантелей Йоахима Лёва.

Зорг отметил, что у него хорошее предчувствие перед матчем: «Хорошо готовились, много работали. Игра, конечно, покажет, но, на мой взгляд, все пока в «зеленом спектре».

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и немецкой сборной Леон Горецка подчеркнул на пресс-конференции, что главной целью предматчевого сбора было вернуть чувство мяча и довести форму игроков до одинакового уровня, поскольку сейчас летняя пауза, а минувший сезон отнял очень много сил. «Нам нужно быть внимательными и компактными в защите, потому что раньше это не всегда получалось. Нужны быстрые короткие передачи и преимущество во владении мячом, чтобы измотать соперника», — заявил Горецка.

Маркуса Зорга он назвал креативным тренером, вникающим в мельчайшие детали, которые увидит не каждый, вплоть до того, какой ногой нужно принимать мяч. Йоахим Лёв, считает Горецка, может спать спокойно.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Белорусской федерации футбола, на игру Беларусь — Германия аккредитовалось более 150 журналистов. На пресс-конференции Зорга в Доме футбола присутствовало около 30 представителей немецких СМИ и три местных журналиста. На пресс-конференции главного тренера хозяев Игоря Криушенко пропорция была обратной.

Напомним, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года белорусы сыграют на «Борисов-Арене»:

8 июня — с Германией (начало в 21:45);

11 июня — с Северной Ирландией (начало в 21:45).

С билетной программой можно ознакомиться здесь.

Положение команд в группе С: