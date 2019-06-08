На «Мостовдреве» произошел взрыв и разрушение одного из зданий

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Инцидент случился на территории деревообрабатывающего предприятия в Мостах в ночь на 8 июня.

По сообщению МЧС, поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла на территории предприятия. Причину взрыва пока не установили. Пострадавших нет.

ОАО «Мостовдрев» — многопрофильное деревообрабатывающее предприятие, одно из крупнейших в деревообрабатывающей отрасли Беларуси, специализируется на выпуске широкого спектра материалов и изделий из древесины.
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Тэги: Мостовдрев пожар взрыв Город: Мосты

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