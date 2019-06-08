Оппозиционные коммунисты предложили ввести семичасовой рабочий день

Председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин предложил провести кампанию по ограничению рабочего дня семью часами, а рабочего времени в неделю — 35 часами.

Об этом он заявил на ХХ съезде партии 8 июня в Минске.

«На рассмотрение съезда выносится предложение, чтобы центральным пунктом политической повестки, над которым партия сфокусирует усилия в предстоящий отчетный период, стала общенациональная кампания за установление в Республике Беларусь семичасового рабочего дня и ограничение рабочей недели 35 часами», — сказал Калякин.

Он предложил совместить начало кампании с выборами в Палату представителей. Итогом кампании он назвал внесение соответствующих изменений в Конституцию Беларуси.

«В случае достижения целей кампании будет не только значительно снижен уровень эксплуатации трудящихся, но и в целом повысится качество жизни людей», — добавил Калякин.