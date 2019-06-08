Глава Минфина РФ связал предоставление кредита Беларуси с интеграцией

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Выплата компенсации из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли или предоставление Минску кредита возможны после того, как стороны выработают общий подход к интеграции, заявил журналистам Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.


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«Позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений. <…> Просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то,— все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции»,— пояснил Силуанов, передает kommersant.ru.

Говоря о том, что должен сделать Минск для получения компенсации, министр сказал, что Москва «не ставит каких-то условий или предложений». «Мы говорим о том, что должен быть общий согласованный подход по движению в части интеграции»,— подчеркнул Антон Силуанов.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство российский кредит Персона: Антон Силуанов Город: Санкт-Петербург

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