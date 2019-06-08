Посол России назвал Беларусь гордой и уверенной страной

Таким образом Дмитрий Мезенцев прокомментировал высказывание Владимира Путина о единстве народов двух стран, но преждевременности государственного объединения.

«В качестве посла я приехал первый раз, но в Минске и практически во всех областях Беларуси был многократно, — сказал дипломат. — Мы всегда чувствовали — в ходе встреч в Могилеве, Витебске, Бресте, на десятках избирательных участков в ходе предвыборной кампании президента Лукашенко в 2015 году, — видели и слышали от людей, что Беларусь — сплоченная, гордая и уверенная страна, огромный друг России, наш союзник и партнер».

«Узы дружбы, узы традиций славянской культуры, национальные традиции — это то непреходящее, что надо уметь ценить, развивать и умножать», — добавил посол.

На посту посла России Мезенцев сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию в Минске лишь около восьми месяцев. Как считают эксперты, причиной увольнения Бабича стали напряженные отношения с белорусским руководством.