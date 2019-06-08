Председатель Верховной Рады заявил, что Украина может вступить в ЕС через шесть-восемь лет

В Киеве состоялось заседание Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши, где задекларировали сроки вступления Украины в Евросоюз.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, Украина имеет большой шанс вступить в Евросоюз в 2025-2027 году, сообщает korrespondent.net .

Щойно ми підписали підсумковий документ Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради @verkhovna_rada , Сеймасу Литви @LRSeimas та Сейму і Сенату Польщі @KancelariaSejmu @PolskiSenat У цьому документі Польща і Литва декларує підтримку України на шляху до членства у #НАТО і #ЄС pic.twitter.com/XeROjgbAdk — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 8, 2019

«Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан — это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии 2025-2027. Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы определили, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз... и совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы мы смогли выйти на окончательное и заключительное решение», — заявил Парубий.