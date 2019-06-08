Председатель Верховной Рады заявил, что Украина может вступить в ЕС через шесть-восемь лет
В Киеве состоялось заседание Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши, где задекларировали сроки вступления Украины в Евросоюз.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, Украина имеет большой шанс вступить в Евросоюз в 2025-2027 году, сообщает
«Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан — это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии 2025-2027. Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы определили, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз... и совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы мы смогли выйти на окончательное и заключительное решение», — заявил Парубий.
В ноябре 2018 года экс-президент Петр Порошенко