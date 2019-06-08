Председатель Верховной Рады заявил, что Украина может вступить в ЕС через шесть-восемь лет

/ Мир
Просмотров: 298

В Киеве состоялось заседание Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши, где задекларировали сроки вступления Украины в Евросоюз.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, Украина имеет большой шанс вступить в Евросоюз в 2025-2027 году, сообщает korrespondent.net.

«Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан — это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии 2025-2027. Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы определили, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз... и совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы мы смогли выйти на окончательное и заключительное решение», — заявил Парубий.

В ноябре 2018 года экс-президент Петр Порошенко заявлял, что вопрос членства Украины в ЕС — дело нескольких лет, а не десятилетий.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Верховная Рада Украина-ЕС Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Рада разрешила арестовать Надежду Савченко

Рада разрешила арестовать Надежду Савченко

От экономического союза Украины и ЕС Беларусь внакладе не останется

От экономического союза Украины и ЕС Беларусь внакладе не останется

От экономического союза Украины и ЕС Беларусь внакладе не останется

От экономического союза Украины и ЕС Беларусь внакладе не останется

Украина и ЕС: Соглашения об ассоциации подписано в полном объеме

Украина и ЕС: Соглашения об ассоциации подписано в полном объеме