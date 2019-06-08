Молодежная сборная Беларуси по футболу одержала самую крупную победу в истории
Наши юные футболисты забили 10 безответных мячей команде Гибралтара в стартовом матче квалификации чемпионата Европы-2021.
Поединок прошел 8 июня в Жодино.
На 33-й минуте забил Шкурдюк, в добавленное время первого тайма — Бахар, на 56-й — Подстрелов, на 69-й — Кленьё, на 73-й — Альшаник, на 75-й — Бахар, на 79-й — Кленьё, на 81-й — Петренко, на 85-й — Бахар, на 90-й — Кленьё.
Это самая крупная победа в истории белорусской «молодежки». Прежний рекорд держался с 2007 года, когда белорусы разгромили сверстников из Сан-Марино со счетом 6:0.
В группе белорусам предстоит сыграть с командами Нидерландов, Португалии, Норвегии и Кипра.