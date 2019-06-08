Молодежная сборная Беларуси по футболу одержала самую крупную победу в истории

Наши юные футболисты забили 10 безответных мячей команде Гибралтара в стартовом матче квалификации чемпионата Европы-2021.

Павел Кленьё. Фото: ФК «Торпедо—Минск»

Поединок прошел 8 июня в Жодино.

На 33-й минуте забил Шкурдюк, в добавленное время первого тайма — Бахар, на 56-й — Подстрелов, на 69-й — Кленьё, на 73-й — Альшаник, на 75-й — Бахар, на 79-й — Кленьё, на 81-й — Петренко, на 85-й — Бахар, на 90-й — Кленьё.

Белорусскоязычный нападающий из минского «Торпедо» Павел Кленьё вышел на замену на 61-й минуте и успел забить трижды. Столько же забил отыгравший весь матч Иван Бахар.

Это самая крупная победа в истории белорусской «молодежки». Прежний рекорд держался с 2007 года, когда белорусы разгромили сверстников из Сан-Марино со счетом 6:0.

В группе белорусам предстоит сыграть с командами Нидерландов, Португалии, Норвегии и Кипра.