Семашко: мы переживаем новый этап единения России и Беларуси

Интеграционный процесс в рамках Союзного государства идет непросто, однако Беларусь и Россия должны выйти на новый этап интеграции, заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко, выступая 8 июня в Минске на открытии концерта по случаю Дня многонациональной России.

«Какое-то короткое время мы развивались своими путями: Россия — своим путем, Беларусь — своим, — сказал он. — Нам в Беларуси было сложнее — мы небольшие, немножко обделены ресурсами. Но тем не менее мы состоялись как государства».

«Сегодня мы переживаем новый этап единения России и Беларуси. Скоро мы будем праздновать 20-летие создания Союзного государства — 8 декабря. Мы прошли достаточно большой путь. <...> И, подводя итоги 20-летия совместного сотрудничества, теперь мы переживаем принципиальный этап, когда решаем двигаться дальше в рамках Союзного государства. Вместе с послом, правительствами наших стран мы решаем эту проблему, задачу. Непросто идет процесс, но мы же сегодня констатируем, что мы должны выйти на новый этап. Вместе мы сильнее», — добавил Семашко.

Главная цель интеграционных процессов, по словам белорусского посла в РФ, заключается в том, чтобы «народы Беларуси и России жили, чтобы дети и внуки не испытывали никаких проблем, жили полной жизнью, могли удовлетворить все свои потребности».

30 мая указом президента Владимир Семашко был наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией и деятельности Беларуси в рамках Союзного государства, напоминает БелаПАН.