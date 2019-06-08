Госсекретарь Союзного государства: документ о взаимном признании виз согласовывается сейчас в Беларуси

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С российской стороны согласование документа о взаимном признании виз полностью завершено, теперь все зависит от Беларуси, сообщил БелаПАН государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Документ о взаимном признании виз согласовывается сейчас в Беларуси, — сказал он. — Я знаю, что документ где-то на высшем уровне, но не знаю, на каком конкретно — президента, премьера, Министерства иностранных дел. С российской стороны вся работа проведена. Остается только закончить здесь — есть какие-то формальности, которые, видимо, надо решить. К сожалению, не могу вам назвать по срокам. Все зависит от белорусской стороны. Как только будет готово, так и подпишем. А повод мы всегда найдем».

27 мая этого года на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министры иностранных дел двух стран не назвали конкретные сроки подписания соглашения о взаимном признании виз.

«По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Могу лишь подтвердить. Действительно, завершаются буквально последние моменты, связанные с обсуждением этого документа в наших странах. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем успешно завершить работу над этим соглашением», — добавил белорусский министр Владимир Макей.
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Тэги: Беларусь-Россия единая виза Персона: Григорий Рапота Сергей Лавров Владимир Макей

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