Беларусь проиграла Германии в матче квалификации Евро-2020
Национальная сборная Беларуси по футболу 8 июня провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Германии. Игра прошла на «Борисов-Арене» и завершилась победой гостей — 2:0.
На 12-й минуте счет открыл Лерой Сане, на 62-й забил Марко Ройс.
Состав сборной Беларуси: Гутор, Мартынович, Шитов, Поляков, Наумов, Володько, Драгун, Маевский, Ковалев (Гордейчук, 69), Громыко (Корзун, 57), Лаптев (Скавыш, 62). Предупреждения получили Шитов и Корзун.
Сборные Беларуси и Германии впервые встречались в официальном мачте. Ранее команды играли между собой лишь однажды — в 2008 году в Кайзерслаутерне товарищеский матч завершился вничью 2:2.
Сборная Беларуси потерпела третье поражение подряд в отборочном турнире. Ранее подопечные Игоря Криушенко проиграли Нидерландам — 0:4 и Северной Ирландии — 1:2.
8 июня в группе С состоялся еще один матч: Северная Ирландия в Таллинне обыграла Эстонию — 2:1.
11 июня Беларусь на «Борисов-Арене» сыграет против Северной Ирландии, а Германия примет Эстонию.
В турнирной таблице сборная Беларуси по-прежнему занимает последнее место — 0 очков после 3 матчей. Лидирует Северная Ирландия — 9 очков после 3 матчей, у Германии второе место — 6 очков после 2 игр.