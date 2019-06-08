Беларусь проиграла Германии в матче квалификации Евро-2020

Национальная сборная Беларуси по футболу 8 июня провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Германии. Игра прошла на «Борисов-Арене» и завершилась победой гостей — 2:0.

На 12-й минуте счет открыл Лерой Сане, на 62-й забил Марко Ройс.

تصفيات اليورو 2020 : بيلاروسيا 0 × 1 المانيا | هدف ليروي ساني







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pic.twitter.com/5DDydX1KEu — اهداف المباريات HD (@arbhdd) 8 июня 2019 г.

تصفيات يورو 2020 | بيلاروسيا 0-2 المانيا | هدف ثاني لـ المانيا ماركو رويس #بيلاروسيا_المانيا #BLRGER







في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/5C9vtJOdk8 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) 8 июня 2019 г.

Состав сборной Беларуси: Гутор, Мартынович, Шитов, Поляков, Наумов, Володько, Драгун, Маевский, Ковалев (Гордейчук, 69), Громыко (Корзун, 57), Лаптев (Скавыш, 62). Предупреждения получили Шитов и Корзун.

Сборные Беларуси и Германии впервые встречались в официальном мачте. Ранее команды играли между собой лишь однажды — в 2008 году в Кайзерслаутерне товарищеский матч завершился вничью 2:2.

Сборная Беларуси потерпела третье поражение подряд в отборочном турнире. Ранее подопечные Игоря Криушенко проиграли Нидерландам — 0:4 и Северной Ирландии — 1:2.

8 июня в группе С состоялся еще один матч: Северная Ирландия в Таллинне обыграла Эстонию — 2:1.

11 июня Беларусь на «Борисов-Арене» сыграет против Северной Ирландии, а Германия примет Эстонию.

В турнирной таблице сборная Беларуси по-прежнему занимает последнее место — 0 очков после 3 матчей. Лидирует Северная Ирландия — 9 очков после 3 матчей, у Германии второе место — 6 очков после 2 игр.