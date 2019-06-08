Художника Алеся Пушкина будут судить за перформанс в Крупках

Административный процесс над художником Алесем Пушкиным, который 6 июня был задержан милицией за проведение перформанса, состоится в суде Крупского района (Минская область) 10 июня.

Пушкина обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

Художник был задержан сотрудниками милиции в центре Крупок. Пушкин вышел к магазину сети «Евроопт» с плакатами Stop russian agression on Europe («Остановите российскую агрессию в Европе»), Russia — war! ( «Россия — война!») и портретом президента РФ Владимира Путина, а также плакатом «Беларусь в NATO». При задержании художника его плакаты были изъяты милицией, под стражей он провел около суток.

Пушкин — известный белорусский художник-перформер, который уже 30 лет выступает в защиту белорусского языка и проводит акции в поддержку свободы выражения в Беларуси. Неоднократно подвергался административным арестам за свои художественные акции.

25 марта 1989 года он устроил первый перформанс в защиту белорусского языка вместе с другими студентами театрально-художественного института. Пушкина осудили на два года заключения условно.

В 1999 году Алесь Пушкин был осужден на два года лишения свободы условно за акцию-перформанс «Благодарность президенту». 21 июля 1999 года, когда истекли пять с момента первых президентских выборов, Пушкин прикатил к резиденции Лукашенко тачку навоза, окрашенную в красный цвет, в которой лежали белорусские рубли и портрет Лукашенко.