Беларусь окутал атмосферный фронт – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающейся с Западной Европы.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Практически во всех районах пройдут дожди (в некоторых – прогремят грозы).

Ветер юго-западный, с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Воздух днем прогреется до +23..+28°С (на юго-востоке до +31°С).

В столице вероятность дождя очень высока, возможна гроза. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром +18..+20°С;
  • днем +25..+27°С;
  • вечером +23..+25°С.
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Тэги: погода

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