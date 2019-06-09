Беларусь окутал атмосферный фронт – объявлен желтый уровень опасности

Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающейся с Западной Европы.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Практически во всех районах пройдут дожди (в некоторых – прогремят грозы).

Ветер юго-западный, с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Воздух днем прогреется до +23..+28°С (на юго-востоке до +31°С).

В столице вероятность дождя очень высока, возможна гроза. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: