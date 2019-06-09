Криушенко рассказал, почему Беларусь уступила Германии

«Результат закономерен, Германия по праву сильнее», — заявил главный тренер белорусской футбольной сборной Игорь Криушенко на пресс-конференции по окончании отборочного матча чемпионата Европы-2020. Встреча прошла 8 июня в Борисове и завершилась победой четырехкратных чемпионов мира со счетом 2:0 (Сане, 13, Ройс, 62).

Фото со страницы сборной Германии в соцсети

«Играть с позиции силы с Германией практически невозможно», — признал Криушенко. В то же время, по его словам, команда хотела «зацепить» соперника — отобрать у него очки. «Обидно скорее нашим болельщикам, которые уже заждались побед», — сказал тренер.

«Готовясь к матчу, мы понимали, что долго контролировать мяч нам будет сложно, у Германии много хороших исполнителей, — отметил он. — Мы придерживались плана на игру, в первом тайме создали два хороших момента, и во втором были подходы. Обидно было пропустить первый гол из-за своей ошибки». Криушенко также констатировал, что много сил забрали перемещения в обороне.

11 июня в Борисове белорусская сборная проведет в квалификации Евро-2020 четвертый матч — последний в первом круге. Соперником будет лидер группы С Северная Ирландия, набравшая 9 очков из 9, в том числе 24 марта в поединке против команды Криушенко (2:1).

По мнению тренера, вероятность того, что его подопечные останутся с нулем в графе «очки», не должна давить психологически. «Не хочется в двух домашних играх не взять ни одного очка. Приложим все силы и надеемся, что победим», — заявил Криушенко. Он выразил надежду, что до следующей игры боевой настрой сохранится, особенно с учетом того, что поражение в Белфасте команда считает незаслуженным.

Вопрос о кредите доверия к нему тренер предложил задать руководству федерации футбола.

Ассистент главного тренера сборной Германии Маркус Зорг заявил, что рад трем очкам, которые были главной целью в этом матче. По словам Зорга, который заменил травмированного гантелей Йоахима Лёва, было непросто играть против соперника, грамотно оборонявшегося и закрывавшего зоны. После матча Зорг пообщался по телефону с Лёвом, который «очень рад победе, особенно после такого сложного сезона». «На предматчевом сборе мы восстанавливали навыки, работали в том числе над точностью пасов. Но все же у нас не все получалось», — отметил Зорг.

Положение в группе С:

Северная Ирландия — 9 очков (3 игры; разница мячей 6-2);

Германия — 6 (2; 5-2); Голландия — 3 (2; 6-3); Эстония — 0 (2; 1-4); Беларусь — 0 (3; 1-8).

Перед белорусской сборной стоит задача занять в группе третье место. При этом у нее остается шанс выйти в финальную часть Евро-2020 через Лигу наций.