На границе скопилось более 1,5 тыс. фур

Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжается – свою очередь на выезд ожидает более полторы тысячи большегрузных автомобилей.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 910:

«Каменный Лог» – более 470;

«Привалка» – более 280;

«Бенякони» – более 160.

Также очень много грузовиков стоит в «колейке» для выезда в Латвию – более 510:

«Урбаны» – более 270;

«Григоровщина» – более 240.

А вот польское направление на этом фоне практически пустое – более 90: