На границе скопилось более 1,5 тыс. фур
Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжается – свою очередь на выезд ожидает более полторы тысячи большегрузных автомобилей.
Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 910:
- «Каменный Лог» – более 470;
- «Привалка» – более 280;
- «Бенякони» – более 160.
Также очень много грузовиков стоит в «колейке» для выезда в Латвию – более 510:
- «Урбаны» – более 270;
- «Григоровщина» – более 240.
А вот польское направление на этом фоне практически пустое – более 90:
- «Брузги» – более 60;
- «Берестовица» – более 30.