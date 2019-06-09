На границе скопилось более 1,5 тыс. фур

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Транспортный коллапс на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжается – свою очередь на выезд ожидает более полторы тысячи большегрузных автомобилей.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Больше всего фур скопилось на литовском направлении – более 910:

  • «Каменный Лог» – более 470;
  • «Привалка» – более 280;
  • «Бенякони» – более 160.

Также очень много грузовиков стоит в «колейке» для выезда в Латвию – более 510:

  • «Урбаны» – более 270;
  • «Григоровщина» – более 240.

А вот польское направление на этом фоне практически пустое – более 90:

  • «Брузги» – более 60;
  • «Берестовица» – более 30.
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Тэги: очереди фур на границе