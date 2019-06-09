На Витебщине молния сожгла дом и сарай

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Грозовой фронт, прошедший на территории Витебской области накануне днем, принесла большие неприятности жителям Лепеля и Полоцкого района.

Так, в деревне Шпаковщина (Полоцкий район) разряд попал в сарай, принадлежащий 82-летней женщине – уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.


На пожаре в Витебске спасли трех взрослых и двух детей

А в Лепеле молния ударила в дом 60-летнего мужчины – повреждены кровля и обрешетка.

Всего за истекшие дежурные сутки произошли 12 пожаров, на которых были уничтожены одно строение и одна единица техники. Огнем повреждены восемь строений.

С начала года в Беларуси зарегистрировано 2930 пожаров, что на 88 превышает показатель за аналогичный период 2018-го.

Ранее сообщалось, что в Гродненской области молния стала причиной повреждения двух сараев и бани.
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Тэги: пожар грозовой фронт молния Город: Полоцк Лепель

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