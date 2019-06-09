На Витебщине молния сожгла дом и сарай
Грозовой фронт, прошедший на территории Витебской области накануне днем, принесла большие неприятности жителям Лепеля и Полоцкого района.
Так, в деревне Шпаковщина (Полоцкий район) разряд попал в сарай, принадлежащий 82-летней женщине – уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
А в Лепеле молния ударила в дом 60-летнего мужчины – повреждены кровля и обрешетка.
Всего за истекшие дежурные сутки произошли 12 пожаров, на которых были уничтожены одно строение и одна единица техники. Огнем повреждены восемь строений.
С начала года в Беларуси зарегистрировано 2930 пожаров, что на 88 превышает показатель за аналогичный период 2018-го.
Ранее сообщалось, что в Гродненской области молния стала причиной повреждения двух сараев и бани.