Женщины возглавили парламент и правительство Молдовы

3,5 месяца потребовалась новому парламенту Молдовы, чтобы сформировать коалицию: соглашение подписали пророссийски настроенные социалисты и правый проевропейский блок ACUM.

Фото из архива DW

Сообщается, что соглашение носит временный характер и касается деолигархизации государства и возвращения его в конституционное русло.

На экстренном заседании парламента, где присутствовали депутаты только что созданной коалиции, был избран спикер высшего законодательного органа страны и назначен премьер-министр, пишет DW .

Впрочем, по решению Конституционного суда Молдовы, любые акты, принятые депутатами 8 июня, уже недействительны, так как срок формирования рабочих органов парламента истек вечером 7 июня.

Как отмечается, экстренное заседание парламента проходило в полутемном зале при аварийном освещении и отключенных микрофонах. Технический персонал здания на работу не вышел. В зале присутствовал 61 депутат из 101. Народные избранники от Демократической партии, во главе которой стоит олигарх Влад Плахотнюк, и партии «Шор» с ее председателем, российским бизнесменом Иланом Шором, на заседание не явились.

Главой парламента избрана лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная. Лидер партии PAS (Партия «Действие и солидарность») Майя Санда займет пост премьер-министра. Такой кадровый выбор предусмотрен соглашением.

