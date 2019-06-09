Бобруйчанин хотел продать взятый в прокат «Мерседес»

До двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит 31-летнему жителю Бобруйска, который пытался продать дорогой «Мерседес», взятый в аренду.

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По информации следствия, мужчина оформил прокат внедорожника «Мерседес GL320» (его стоимость владельцы оценили в почти 16 тыс. долларов).

Как отмечается, сначала он хотел заработать денег, сдавая престижное авто в аренду, однако не нашел желающих. Чтобы рассчитаться с долгами он решил… продать «Мерседес».

В объявлении подозреваемый указал цену – 5 тыс. долларов. Разумеется, покупатель нашелся очень быстро, впрочем, как и хозяин авто.

В настоящее время бобруйчанин находится в СИЗО. Уголовное производство в отношении него открыто по ч. 4 ст. 211 УК (Присвоение имущества в особо крупном размере).