В семье Клинтонов случилось большое горе. Об этом в своем микроблоге сообщила бывшая первая леди США, возглавлявшая во времена президента Барака Обамы Госдепартамент и бывшая главным конкурентом Дональда Трампа на выборах президента, Хиллари Клинтон.

Она написала , что умер ее младший брат Тони Клинтон, которому было 65 лет.

По словам Хиллари, брат умер ночью: «Трудно найти слова, мою голову сегодня переполняют воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, он освещал ее смехом».

Экс-глава внешнеполитического ведомства США отметила, что брат был «добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы».

Клинтон подчеркнула, что семья будет очень по нему скучать.